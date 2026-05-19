Мер Харкова закликає уряд і ВР захистити Україну від напливу трудових мігрантів

Міський голова Харкова Ігор Терехов разом із колегами по Асоціації прифронтових міст та громад звернувся до уряду та Верховної ради щодо недопущення масового, неконтрольованого залучення трудових мігрантів.

Про це він написав в своєму Telegram.

Терехов наголосив, що категорично не згоден із тим, що складну проблему дефіциту кадрів Україні пропонують вирішувати найпримітивнішим шляхом – через масовий імпорт дешевої робочої сили.

"Якщо нам і потрібні іноземці на ринку праці, то це має бути жорстко квотований процес: утримання іноземних студентів, які вже адаптовані в Україні, та точкове залучення виключно висококваліфікованих фахівців під складні інженерні чи технологічні проєкти відбудови", – зазначив він.

Але, за його словами, передусім роботою мають бути забезпечені громадяни України.

Міський голова підкреслив, що Україні потрібна принципово інша трудова політика. Це масштабні програми перекваліфікації та підтримка фахівців 50+, реальні перші робочі місця для молоді, гарантовані програми зайнятості для ВПО.

Він наголосив, що Україна має створювати економічні умови для повернення українців додому.

"І тут ключову роль відіграє горизонтальне співробітництво та побратимські зв'язки наших міст із західними муніципалітетами – саме через такі міцні партнерства ми здатні залучати інноваційні виробництва на місця, створюючи реальний стимул для людей повертатися", – зазначив міський голова.

Водночас петиція про пріоритетне бронювання українців замість міграції набрала необхідну для розгляду кількість голосів. Збирати підписи почала 11 травня Чубарєва Юлія.

"Ми, громадяни України, вимагаємо від Кабінету Міністрів України відмовитися від політики масового залучення іноземців. Замість імпорту чужої робочої сили, держава має забезпечити умови для роботи та захисту власних громадян, включаючи тих, хто проживає за кордоном і готовий повернутися для відбудови країни", – йдеться в суті вимоги.

Нагадаємо:

"Брак робочої сили" оновив історичний максимум з початку щомісячних опитувань Інституту економічних досліджень (ІЕД) щодо основних перешкод для ведення бізнесу у воєнний час: у квітні ця проблема турбувала 68% бізнесів.