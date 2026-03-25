Наслідки атаки РФ по енергетиці: в Міненерго повідомили, де найскладніша ситуація

Через атаки ворога у 5 областях нові знеструмлення

Частина споживачів у Одеській, Полтавській, Сумській, Харківській та Чернігівській областях тимчасово залишаються без електропостачання внаслідок бойових дій та обстрілів об'єктів енергетичної інфраструктури.

Про це повідомили в Міненерго та "Укренерго".

Найскладнішою наразі є ситуація на Чернігівщині. Там внаслідок кількох поспіль ворожих атак зазнало пошкоджень енергетичне обладнання, що зумовлює вимушене застосування погодинних відключень. Обмеження будуть скасовані одразу після стабілізації ситуації в енергосистемі.

Також зазначається, що внаслідок ворожої атаки на енергооб'єкт "Хмельницькобленерго" один із працівників компанії зазнав поранень. Йому надається уся необхідна медична допомога.

Споживання електроенергії демонструє тенденцію до зростання. 25 березня станом на 9:30 його рівень був на 1,8% вищим, ніж в цей час попереднього дня – у вівторок. Це пояснюється хмарною погодою у значній частині регіонів України, що зумовлює нижчу ефективність роботи побутових сонячних електростанцій та відповідне збільшення обсягу енергоспоживання із загальної мережі.

Вчора, 24 березня, добовий максимум споживання був зафіксований увечері. Він був на 3,7%, вищим, ніж максимум попереднього дня – у понеділок, 23 березня. Причина – відсутність погодинних відключень в усіх областях, крім Чернігівщини.

Нагадаємо:

Внаслідок російського удару по енергетичному об'єкту 25 березня в Чернігівському районі без електроенергії залишилися близько 150 тисяч споживачів.

Росіяни вранці 25 березня вдарили по енергетиці Славутича (Київська область), в результаті ранкової атаки місто тимчасово залишилося без централізованого електропостачання.