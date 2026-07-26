Міненерго розповіло, які регіони отримали енергообладнання цього тижня

Цього тижня українські регіони отримали енергетичне обладнання на майже 2,5 мільйона євро від Литви, Австралії, Швеції та Великої Британії.

Про це інформує Міністерство енергетики.

"Завдяки внескам міжнародних партнерів до Фонду підтримки енергетики України низка регіонів отримала важливе обладнання для відновлення та зміцнення енергетичної інфраструктури", – зазначили у відомстві.

За підтримки Литви та Австралії критично важливе енергетичне обладнання отримала прифронтова Харківщина, розповіли у міністерстві.

"Внески Швеції допомогли придбати для НЕК "Укренерго" важливі для роботи енергетичного обладнання елементи. Підтримка Великої Британії дозволила придбати для Вінниччини необхідне енергетичне устаткування", – говориться у повідомленні.

Нагадаємо:

Раніше Мінегерго повідомляло, що з початку року до України надійшло 4466 одиниць енергетичного обладнання. Це генератори, трансформатори, блочно-модульні котельні, когенераційні установки, котли тощо.

Загальна потреба у відновленні та модернізації енергетичного сектору на наступні десять років становить $90,6 млрд.

До Києва надійшло від Франції 30 генераторів загальною потужності 3,4 МВт, які столиця передає для потреб КП "Київтеплоенерго".

Канада оголосила про новий внесок до Фонду підтримки енергетики України у розмірі 12,4 млн євро.

Загальна потреба у відновленні та модернізації енергетичного сектору на наступні десять років становить $90,6 млрд.