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Мінекономіки здійснило поза конкуренцією 90% закупівель – Рахункова палата

Андрій Муравський — 29 липня, 16:15
Мінекономіки здійснило поза конкуренцією 90% закупівель – Рахункова палата
Укрінформ

З понад 3,3 млн проведених у 2024 році закупівель,про які звітувало Міністерство економіки, конкурентними були лише 340 тисяч, це 10,3 %.

Про це повідомляє Рахункова палата України.

За підрахунками Рахункової палати, 90 % закупівель проведено без використання електронної системи та поза конкуренцією.

А із зазначених вище 10 % конкурентних закупівель близько половини – це процедури запиту пропозицій постачальника (інструмент в електронному каталозі Prozorro Market, яким замовник здійснює відбір постачальника у разі закупівлі товару та який ще минулого року вважався неконкуретною процедурою).

Решта – відкриті торги з особливостями, які мають значно спрощену процедуру та можуть відбутись, якщо пропозицію подасть лише один учасник. Більшість торгів (65 %), до речі, відбувались за таких обставин, говориться у публікації.

"Це не нормально, що відкриті торги, як основну процедуру конкурентної закупівлі, застосували лише в 11 закупівлях на 10 млн грн, це всього 0,0003 % від загальної кількості", – зазначив член Рахункової палати Геннадій Пліс..

Комітет Верховної Ради України з питань економічного розвитку розглянув звіт Рахункової палати про результати аналізу щорічного звіту Міністерства економіки України, що містить аналіз функціонування системи публічних закупівель та узагальнену інформацію про результати здійснення контролю у сфері закупівель.

Звіт Мінекономіки містить аналіз функціонування системи публічних закупівель та узагальнену інформацію про результати здійснення контролю у сфері закупівель, повідомляє Рахункова палата.

Пліс поінформував Комітет про виявлені Рахунковою палатою недоліки та системні проблеми, зокрема й ті, що перешкоджають наданню об’єктивної оцінки функціонуванню системи закупівель в Україні.

Він наголосив, що відсутність у звіті Мінекономіки аналітичної інформації про всі публічні закупівлі, у поєднанні із суперечливими даними про конкурентність, не дали змоги аудиторам підтвердити досягнення повною мірою мети формування звіту.

За підсумками засідання Комітет ВРУ з питань економічного розвитку ухвалив рішення взяти ці звіти Рахункової палати до відома та поінформувати про їх розгляд Комітет ВРУ з питань бюджету.

Нагадаємо:

Раніше Рахункова палата повідомила, що у 2024 році рівень надходжень до державного бюджету штрафів і пені, накладених Антимонопольним комітетом України, знизився. У 2024 році Комітет наклав штрафи на загальну суму 1,02 млрд грн, однак реально було сплачено лише 59,2 млн грн – це менше 6%.

Раніше повідомлялося, що результати аудиту Фонду державного майна виявили заниження у його консолідованій фінансовій звітності загальної суми довгострокових фінансових інвестицій та власного капіталу на майже 16,5 млрд грн.

Раніше повідомлялося, що Рахункова палата України виявила порушень і недоліків у 2024 році на загальну суму 217,5 млрд грн.

Рахункова палата визначила ключові ризики, що можуть вплинути на виконання державного бюджету України на 2025 рік.

Мінекономіки Рахункова палата

Рахункова палата

Мінекономіки здійснило поза конкуренцією 90% закупівель – Рахункова палата
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