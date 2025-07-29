Мінекономіки здійснило поза конкуренцією 90% закупівель – Рахункова палата

З понад 3,3 млн проведених у 2024 році закупівель,про які звітувало Міністерство економіки, конкурентними були лише 340 тисяч, це 10,3 %.

Про це повідомляє Рахункова палата України.

За підрахунками Рахункової палати, 90 % закупівель проведено без використання електронної системи та поза конкуренцією.

А із зазначених вище 10 % конкурентних закупівель близько половини – це процедури запиту пропозицій постачальника (інструмент в електронному каталозі Prozorro Market, яким замовник здійснює відбір постачальника у разі закупівлі товару та який ще минулого року вважався неконкуретною процедурою).

Решта – відкриті торги з особливостями, які мають значно спрощену процедуру та можуть відбутись, якщо пропозицію подасть лише один учасник. Більшість торгів (65 %), до речі, відбувались за таких обставин, говориться у публікації.

"Це не нормально, що відкриті торги, як основну процедуру конкурентної закупівлі, застосували лише в 11 закупівлях на 10 млн грн, це всього 0,0003 % від загальної кількості", – зазначив член Рахункової палати Геннадій Пліс..

Комітет Верховної Ради України з питань економічного розвитку розглянув звіт Рахункової палати про результати аналізу щорічного звіту Міністерства економіки України, що містить аналіз функціонування системи публічних закупівель та узагальнену інформацію про результати здійснення контролю у сфері закупівель.

Звіт Мінекономіки містить аналіз функціонування системи публічних закупівель та узагальнену інформацію про результати здійснення контролю у сфері закупівель, повідомляє Рахункова палата.

Пліс поінформував Комітет про виявлені Рахунковою палатою недоліки та системні проблеми, зокрема й ті, що перешкоджають наданню об’єктивної оцінки функціонуванню системи закупівель в Україні.

Він наголосив, що відсутність у звіті Мінекономіки аналітичної інформації про всі публічні закупівлі, у поєднанні із суперечливими даними про конкурентність, не дали змоги аудиторам підтвердити досягнення повною мірою мети формування звіту.

За підсумками засідання Комітет ВРУ з питань економічного розвитку ухвалив рішення взяти ці звіти Рахункової палати до відома та поінформувати про їх розгляд Комітет ВРУ з питань бюджету.

Нагадаємо:

Раніше Рахункова палата повідомила, що у 2024 році рівень надходжень до державного бюджету штрафів і пені, накладених Антимонопольним комітетом України, знизився. У 2024 році Комітет наклав штрафи на загальну суму 1,02 млрд грн, однак реально було сплачено лише 59,2 млн грн – це менше 6%.

Раніше повідомлялося, що результати аудиту Фонду державного майна виявили заниження у його консолідованій фінансовій звітності загальної суми довгострокових фінансових інвестицій та власного капіталу на майже 16,5 млрд грн.

Раніше повідомлялося, що Рахункова палата України виявила порушень і недоліків у 2024 році на загальну суму 217,5 млрд грн.

Рахункова палата визначила ключові ризики, що можуть вплинути на виконання державного бюджету України на 2025 рік.