Минэкономики осуществило вне конкуренции 90% закупок - Счетная палата

Из более 3,3 млн проведенных в 2024 году закупок, о которых отчитывалось Министерство экономики, конкурентными были только 340 тысяч, это 10,3%.

Об этом сообщает Счетная палата Украины.

По подсчетам Счетной палаты, 90 % закупок проведено без использования электронной системы и вне конкуренции.

А из указанных выше 10 % конкурентных закупок около половины - это процедуры запроса предложений поставщика (инструмент в электронном каталоге Prozorro Market, которым заказчик осуществляет отбор поставщика в случае закупки товара и который еще в прошлом году считался неконкурентной процедурой).

Остальные - открытые торги с особенностями, которые имеют значительно упрощенную процедуру и могут состояться, если предложение подаст только один участник. Большинство торгов (65%), кстати, происходили при таких обстоятельствах, говорится в публикации.

"Это не нормально, что открытые торги, как основную процедуру конкурентной закупки, применили только в 11 закупках на 10 млн грн, это всего 0,0003% от общего количества", - отметил член Счетной палаты Геннадий Плис.

Комитет Верховной Рады Украины по вопросам экономического развития рассмотрел отчет Счетной палаты о результатах анализа ежегодного отчета Министерства экономики Украины, содержащий анализ функционирования системы публичных закупок и обобщенную информацию о результатах осуществления контроля в сфере закупок.

Отчет Минэкономики содержит анализ функционирования системы публичных закупок и обобщенную информацию о результатах осуществления контроля в сфере закупок, сообщает Счетная палата.

Плис проинформировал Комитет о выявленных Счетной палатой недостатках и системных проблемах, в частности и тех, которые препятствуют предоставлению объективной оценки функционированию системы закупок в Украине.

Он подчеркнул, что отсутствие в отчете Минэкономики аналитической информации обо всех публичных закупках, в сочетании с противоречивыми данными о конкурентности, не позволили аудиторам подтвердить достижение в полной мере цели формирования отчета.

По итогам заседания Комитет ВРУ по вопросам экономического развития принял решение принять эти отчеты Счетной палаты к сведению и проинформировать об их рассмотрении Комитет ВРУ по вопросам бюджета.

Напомним:

Ранее Счетная палата сообщила, что в 2024 году уровень поступлений в государственный бюджет штрафов и пени, наложенных Антимонопольным комитетом Украины, снизился. В 2024 году Комитет наложил штрафы на общую сумму 1,02 млрд грн, однако реально было уплачено лишь 59,2 млн грн - это менее 6%.

Ранее сообщалось, что результаты аудита Фонда государственного имущества выявили занижение в его консолидированной финансовой отчетности общей суммы долгосрочных финансовых инвестиций и собственного капитала на почти 16,5 млрд грн.

Ранее сообщалось, что Счетная палата Украины выявила нарушений и недостатков в 2024 году на общую сумму 217,5 млрд грн.

Счетная палата определила ключевые риски, которые могут повлиять на выполнение государственного бюджета Украины на 2025 год.