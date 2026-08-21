Держава виділила 56 мільйонів гривень на розвиток двох індустріальних парків

Мінекономіки України ухвалило рішення профінансувати на 56 мільйонів гривень два індустріальних парка: за ці кошти побудують дороги та енергетичну інфраструктуру.

Про це інформує Міністерство економіки та довкілля України.

Відомство ухвалило рішення про надання державного стимулювання двом індустріальним паркам на загальну суму 56 млн грн.

Індустріальний парк "Арт Пак Індустріал" (Хмельницька область) отримає 9,699 млн грн на облаштування під'їзних шляхів до індустріального парку, а індустріальний парк "Кроноспан Рівне" (Рівненська область) – 46,305 млн грн на розбудову енергетичної інфраструктури.

"З урахуванням сьогоднішнього рішення, з початку 2026 року державне стимулювання вже отримали 4 індустріальні парки для реалізації 4 проєктів на загальну суму 152 млн грн", – говориться у повідомленні.

Як зазначив заступник Міністра економіки та довкілля України Віталій Кіндратів, державне стимулювання дозволяє ініціаторам створення та керуючим компаніям індустріальних парків створювати промислову інфраструктуру, залучати інвестиції та розвивати переробну промисловість.

"Так парки на Хмельниччині та Рівненщині отримують можливість швидше запустити нові виробництва", – пояснив він.

Кошти надаються на умовах співфінансування 50% на 50% (або 20% на 80% для деокупованих та прифронтових територій, а також для відновлення інфраструктури, пошкодженої внаслідок бойових дій).

Отримувач державного стимулювання окрім співфінансування бере на себе зобов'язання – введення в експлуатацію не менше 5 тис. кв. м. промислової нерухомості та залучення не менше двох учасників – промислових підприємств впродовж 3-х років.

На сьогодні в Україні зареєстровано 123 індустріальні парки у майже всіх регіонах. Обсяг залучених інвестицій в індустріальні парки перевищує 45 млрд грн.

Нагадаємо:

Станом на кінець 2025 року в індустріальних парках України було збудовано чи будувались 37 промислових підприємств. З них 22 заводи збудовані, ще 15 - в процесі будівництва.