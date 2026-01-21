Фермерам розширили доступ до фінгарантій

Фонд часткового гарантування кредитів у сільському господарстві підписав перший договір гарантії з небанківською фінансовою установою для надання портфельних гарантій за кредитами мікро, малим та середнім сільгоспвиробникам.

Про це інформує Міністерство економіки, довкілля та сільського господарства.

Ідеться про договір гарантії з фінтех-компанією Activitis (ТОВ "Фінансова компанія Актівітіс").

"Це перша в Україні системна ініціатива з надання портфельних гарантій за кредитами мікро, малим та середнім сільгоспвиробникам, що надаються саме небанківськими фінансовими установами", – зазначено у повідомленні.

Міністерство зазначає, що це "перший в Україні приклад системної співпраці з гарантування кредитів в агросекторі, які надаються саме небанківськими фінансовими установами".

Новий формат співпраці покликаний розширити доступ українських агровиробників до фінансування та зробити кредитні ресурси більш доступними для малих фермерських господарств.

У межах програми клієнти компанії зможуть отримувати кредити під гарантії Фонду, які покриватимуть до 50% кредитної заборгованості. Гарантії надаватимуться за кредитами на поповнення обігових коштів та фінансування інвестиційних потреб агровиробників.

"Розширення співпраці Фонду з небанківськими фінансовими установами – важливий крок до формування більш гнучкої та доступної системи кредитування агросектору", – запевняє заступник міністра економіки, довкілля та сільського господарства Тарас Висоцький.

"Підписання першого договору з небанківською фінансовою установою відкриває нові можливості для фермерів, які потребують швидких і зручних фінансових рішень. Особливо важливо, що в умовах воєнного часу ми створюємо додаткові інструменти підтримки агровиробників та підвищуємо їхню економічну стійкість", – наголосив він.

Нагадаємо:

Раніше комітет з питань аграрної та земельної політики ВР повідомив, що у 2025 році державні програми охопили десятки тисяч агровиробників. Зокрема, виробникам надали 1,1 млрд грн субсидій, а на утримання корів понад 12 тис. господарствам спрямували 421,3 млн грн спеціальної бюджетної дотації.

Цього року сільгоспвиробникам доведеться витратити на комплекс польових робіт на 5-10% більше: замість торішніх майже 600 млрд гривень – до 620-650 млрд гривень.