Мінекономіки розповіло, що передбачає нова експортна стратегія України

Головним пріоритетом Експортної стратегії України на період до 2030 року, яку наразі розробляє Міністерство економіки, стане розвиток виробництва продукції з високою доданою вартістю та розширення можливостей українських експортерів.

Про це повідомляє пресслужба Міністерства економіки України.

У фокусі нової стратегії — реалізація політики "Зроблено в Україні", стимулювання переробної промисловості, модернізація інструментів підтримки експорту та посилення взаємодії держави з бізнесом, говориться у повідомленні.

Ключовими цілями стратегії до 2030 року: є зростання обсягу експорту товарів і послуг до 77 млрд дол. США на рік, підвищення частки експорту у ВВП до 33% та зменшення частки сировинного експорту до 59%.

Для порівняння: у 2024 році експорт забезпечив близько $51 млрд валютних надходжень в економіку. Водночас частка експорту у ВВП за останні 10 років зменшилась із 49% у 2014 році до 25% у 2023-му. Також значною проблемою залишається висока частка в експорті сировини.

Стратегія передбачає посилення інституційної спроможності держави у сфері підтримки експорту, створення сприятливого середовища для експортної діяльності та збільшення обсягів виробництва в Україні.

Для реалізації цих цілей заплановано запуск механізму урядової фінансової підтримки експорту, вдосконалення наявних фінансових механізмів, створення Фонду розвитку експорту тощо.

"Експортна стратегія України покликана посилити координацію взаємодії між бізнесом, владою та громадськими інституціями для створення сприятливих умов розвитку експорту. Держава має виконувати сервісні функції, забезпечуючи виробникам та бізнесу підтримку всередині країни та за кордоном", – зазначив заступник Міністра економіки України – Торговий представник України Тарас Качка.

"Для нас важливо збільшити виробництво та експорт українських товарів та послуг з поглибленою переробкою та вищою доданою вартістю. Тому державна політика "Зроблено в Україні" стала базовим наріжним елементом мислення при розробці експортної стратегії", — наголосив він.

Нагадаємо:

Раніше повідомлялося, що Україна може суттєво збільшити переробку різних культур, не обмежуючись лише соняшником.На цьому наголосив Міністр аграрної політики та продовольства України Віталій Коваль. За його словами, потужність переробки в Україні — 22 млн тонн, але завантаженість складає лише 65%, але ми досі експортуємо сою і ріпак як сировину.

Також повідомлялося, що Європейський Союз вирішив тимчасово відновити квоти на імпорт окремих сільськогосподарських товарів з України. Обмеження, які були скасовані у 2022 році на тлі повномасштабного вторгнення Росії, знову набудуть чинності з 6 червня 2025 року. Втім, квоти є тимчасовим заходом, і ЄС працює над переглядом Поглибленої та всеохоплюючої зони вільної торгівлі з Україною.

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повідомлялося

, що Організація економічного співробітництва та розвитку (ОЕСР) вважає, що ключовим для відновлення України та зростання інвестицій є зміцнення верховенства права, полегшення регуляторного тягаря, а також сприяння конкуренції та інноваціям, разом із покращенням доступу до фінансування.