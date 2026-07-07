Мінекономіки розповіло про зміни у структурі кредитування аграріїв

Кредитування українського агросектору перевищило довоєнний рівень і досягло 3,9 млрд доларів, причому понад 70% позик агровиробники залучають для модернізації виробництва та оновлення техніки.

Про це повідомляє Міністерство економіки, довкілля та сільського господарства.

Те, що більшу частину позик агровиробники залучають уже не на покриття поточних потреб, а для модернізації виробництва, свідчить про те, що галузь переходить від виживання до інвестицій у розвиток, запевняють у відомстві.

"Головним рушієм таких змін залишається державна програма "Доступні кредити 5-7-9%". Зараз на неї припадає майже половина – 45% – усього агрокредитування країни. А для фермерів у прифронтових зонах, де ризики надзвичайно високі, ця програма стала єдиним порятунком", – говориться у повідомленні.

Так, у Сумській області 81% усіх кредитів для аграріїв видано саме за програмою "5-7-9%", у Херсонській області ця частка досягає 98%, а в Донецькій області державна програма покриває рекордні 100% – без неї фінансування агробізнесу там було б просто неможливим, зазначають у міністерстві.

У січні 2022 року загальний кредитний портфель аграріїв становив 2,8 мільярда доларів. Повномасштабне вторгнення та блокада портів поставили галузь на межу: за оцінками Світового банку, аграрії втратили майже 25 мільярдів доларів.

"Саме кредити допомогли галузі вистояти в ці перші роки. Агровиробники почали активно залучати фінансування, і вже за рік, у січні 2023-го, кредитний портфель зріс на 11% у доларах та на 42% – у гривні", – розповіли у міністерстві.

За словами заступника міністра економіки, довкілля та сільського господарства України Тараса Висоцького, у перші роки повномасштабної війни кредити допомогли аграріям зберегти виробництво, провести посівні кампанії та підтримати роботу підприємств в умовах безпрецедентних викликів.

"Сьогодні кредитування не просто зросло, а кардинально змінилася його суть. Частка коротких позик упала вдвічі, натомість 72% портфеля – це вже "довгі" гроші, терміном понад рік", – зазначив він.

За словами урядовця, аграрії залучають кошти на купівлю нової техніки, модернізацію потужностей, і це "найкращий доказ того, що агросектор адаптувався і планує майбутнє".

Нагадаємо:

Раніше повідомлялося, що 1 113 сільськогосподарських товаровиробників, які придбали 2 316 одиниць техніки та обладнання у березні, отримали відшкодування на загальну суму 353,8 млн грн за програмою компенсації 25% вартості вітчизняної сільськогосподарської техніки та обладнання.

Найпопулярнішими категоріями сільгосптехніки серед українських аграріїв у 2025 році стали трактори (40,4%), комбайни (17,6%) та мінітрактори (10,8%).

Раніше повідомлялося, що аграрії зможуть отримати до 1000 грн на гектар безповоротної допомоги на закупівлю комплексних мінеральних добрив українського виробництва – з розрахунку до 7 тонн на кожні 100 гектарів угідь.