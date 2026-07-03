Airbus отримав мільярд євро кредиту на нові розробки

Європейський авіабудівний концерн Airbus отримав кредит у розмірі один мільярд євро від Європейського інвестбанку (European Investment Bank).

Про це пише ЦТС.

Це перший транш у рамках пакету фінансування на загальну суму 3,4 млрд євро, призначеного для підтримки досліджень та розробок.

Компанія планує направити кошти на реалізацію інвестиційної програми до 2030 року.

Фінансування буде використано для розробки перспективних технологій та інтегрованих систем для цивільної авіації, а також рішень у сфері безпеки та оборони.

Відповідні проекти реалізовуватимуться у Франції, Німеччині та Іспанії.

Рекордний кредит у розмірі понад 3 млрд євро, який отримає авіакосмічний гігант, "є люстрацією того, як Європа нарощує свій потенціал і стратегічну автономію у світі", — заявили у банку.

Нагадаємо:

Раніше флагманський авіаперевізник Китаю Air China повідомив, що він та його "дочка" підписали угоду з Airbus на закупівлю 60 літаків A320neo орієнтовною вартістю майже $10 млрд.

Раніше, китайські авіакомпанії Spring Airlines та Juneyao Airlines оголосили про плани придбати відповідно 30 та 25 літаків сімейства Airbus A320.

Embraer уклав контракт з американською бюджетною авіакомпанією Avelo Airlines на постачання 50 літаків E195-E2 з опціоном ще на 50. Угода знаменує собою перший продаж літаків нового покоління сімейства E2 експлуатанту зі США.

Раніше акції Boeing впали на 4,1% на після заяви президента Сполучених Штатів Америки Дональда Трампа про те, що Китай купить 200 літаків американського виробника – це значно менше, ніж очікувалося.