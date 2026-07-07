"Астарта" продає підприємство на Чернігівщині: яка причина

Компанія "Астарта" повідомила про намір продати своє сільськогосподарське підприємство "Чернігів Еко Плюс", яке має 4000 га землі.

Про це пише Latifundist.com.

"Астарта" повідомила про намір продати своє сільськогосподарське підприємство "Чернігів Еко Плюс". До складу підприємства входить близько 4 тис. га землі та пов'язана виробнича інфраструктура", – говориться у повідомленні.

Як зазначено у повідомленні компанії на Варшавській фондовій біржі, продаж є частиною стратегії оптимізації земельного банку. "Астарта" планує зосередитися на регіонах із вищою агрономічною ефективністю та потенціалом врожайності.

Водночас потенційний покупець уже отримав необхідний дозвіл Антимонопольного комітету України, пише Latifundist.com. Згідно з рішенням АМКУ від 2 липня 2026 року, дозвіл на набуття контролю над ТОВ "Чернігів Еко Плюс" отримало ТОВ "РІДНЕ ГРУП ОФ КОМПАНІЗ".

В "Астарті" наголосили, що отримання дозволу АМКУ є процедурним кроком, який дає сторонам можливість продовжити оцінку доцільності угоди. Остаточний договір купівлі-продажу ще не уклали.

Нагадаємо:

Раніше компанія "Астарта" отримала дозвіл Антимонопольного комітету України на набуття контролю над двома українськими підприємствами — "Відродження" та "Оріон Молоко".