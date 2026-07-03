Зміна критеріїв "вибиває" зі статусу критично важливих 44% агрокомпаній – дослідження

Після посилення критеріїв визначення критично важливих підприємств в аграрній сфері кількість компаній, які потенційно можуть претендувати на цей статус, може скоротитися майже на 44%.

Про це свідчать дані сервісу аналізу ринку на основі даних із публічних реєстрів VKURSI Market BI.

Зокрема, досліджувалися земельний банк підприємств, відомості про нього з Державного реєстру речових прав України і Держземкадастру.

У дослідженні не аналізувалася кількість компаній, які станом на сьогодні вже мають статус критично важливих підприємств, зауважує VKURSI. Натомість оцінювалася кількість компаній, які потенційно могли б відповідати двом оновленим критеріям для отримання такого статусу: наявність щонайменше 1000 га земель та річний дохід від 40 млн грн.

"Відповідно до оновлених вимог до сільськогосподарських підприємств мінімальну площу оброблюваних земель збільшено з 500 га до 1000 га, а мінімальний річний дохід — з 20 млн до 40 млн грн" – зазначають аналітики.

За попередніми критеріями (земельний банк від 500 га та чистий дохід від 20 млн грн) потенційно відповідали статусу критично важливих 5102 компанії.

Після підвищення порогових значень, а саме земельний банк має становити від 1000 га та чистий дохід – від 40 млн грн, таким вимогам відповідають 2867 компаній.

"Отже, 2235 агропідприємств лише за цими двома критеріями потенційно можуть втратити статус критично важливих, що становить 44% від кількості компаній, які, ймовірно, відповідали попереднім критеріям", – говориться у дослідженні.

Загалом, земельний банк понад 1000 га мають 4305 компаній. Найбільше таких підприємств зареєстровано в Одеській області (371 компанія), Дніпропетровській (317), Харківській (306), Запорізькій (295) та Кіровоградській (287).

Для порівняння, земельні ділянки площею понад 500 га мають 7375 компаній. Найбільше їх в Одеській області (615 компаній), Дніпропетровській (586), Кіровоградській (554), Харківській (519) та Миколаївській (472).

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Міністерство економіки, довкілля та сільського господарства затвердило нові критерії, за якими підприємства, установи та організації зможуть отримати статус важливих для національної економіки.