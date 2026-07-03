На Запоріжжі російський дрон знищив комбайн, поранено людину

На Запоріжжі російський дрон поцілив у комбайн: техніка зайнялася, травмовано комбайнера.

Про це повідомляє Державна служба з надзвичайних ситуацій.

"Росіяни атакували дроном комбайн під час польових робіт у Запорізькому районі — травмований 30-річний чоловік. Загорілися сільськогосподарська техніка та суха рослинність", – говориться у повідомленні.

Ще в одному з районів області загорілися житловий будинок і газова труба низького тиску. Травмована людина.

Рятувальники ліквідували всі загоряння.

Нагадаємо:

Раніше голова Асоціації фермерів Херсонщини Віктор Гордієнко заявив, що російські війська цілеспрямовано знищують урожай на Херсонщині: дрони скидають запалювальні боєприпаси з усіх боків поля, щоб вогонь максимально знищив зерно.

Під час атаки на Харків росіяни поцілили у автозаправну станцію, машину комунальників та приватну автівку, є поранені.

У ніч на 3 липня російські загарбники чотири рази атакували автозаправні станції на Сумщині, 2 липня – атакував АЗС на Чернігівщині.