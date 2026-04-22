В Україні запустили цифровий помічник для аграріїв AKIS: деталі

Мінекономіки презентувало Єдину державну платформу сільськогосподарських знань та інновацій AKIS (Agricultural Knowledge and Innovation System).

"Платформа AKIS створена як єдина точка доступу до корисної для агровиробників інформації. Тут зібрані практичні рекомендації для щоденної роботи, навчальні матеріали, аналітика, а також можливості для консультацій і професійного обміну досвідом", – йдеться в повідомленні.

Фактично йдеться про цифрового помічника для фермера, який допомагає знаходити потрібні рішення без зайвих пошуків і втрати часу, підкреслили в Мінекономіки.

"Платформа об'єднує фермерів, науковців, дорадників, освітні установи, бізнес і державні інституції в єдину систему взаємодії. Це дає змогу скоротити шлях від нової розробки чи рекомендації до її практичного використання в полі, на фермі чи в переробці", – зазначають у відомстві.

Йдеться, що платформа вже містить більш як 260 публікацій – аналітику, практичні поради та наукові напрацювання.

Як підкреслили в Міністерстві, окрема перевага AKIS – інтеграція з Державним аграрним реєстром (ДАР). Користувачам, які вже там зареєстровані, не потрібно проходити повторну реєстрацію: вони можуть одразу з особистого кабінету в ДАР заходити на платформу без жодних реєстрацій та користуватися її можливостями.

На платформі також створено форум для спілкування між агровиробниками, науковцями та представниками Мінекономіки. Це дозволяє не лише отримувати інформацію, а й ставити запитання, обговорювати практичні виклики та знаходити рішення у професійному середовищі.

Уряд оновив підходи до нормативної грошової оцінки сільськогосподарських земель для підтримки аграріїв, зокрема прифронтовових територій.