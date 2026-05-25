"Київтеплоенерго" замовило котельні: підрядник фігурує у кримінальному провадженні

КП "Київтеплоенерго" уклало угоду з ТОВ "Київкотлотурбопром" про закупівлю котельних установок на 752,00 млн грн з ПДВ.

Про це пишуть "Наші гроші".

Цьогоріч поставлять десять комплектів водогрійних котлів ВНКС-30 (30 МВт). Загальна потужність котелень становить 300 МВт.

"Це приблизно третина від мінімально необхідного рівня для забезпечення киян опаленням на наступну зиму у випадку, якщо війська Росії доб'ють великі теплоцентралі ТЕЦ-4 на Дарниці, ТЕЦ-5 на Видубичах і ТЕЦ-6 на Троєщині", – говориться у публікації.

Подробиці щодо цієї закупівлі невідомі, бо договір та обґрунтування закупівлі будуть оприлюдненні в "Прозорро" тільки після закінчення воєнного стану в Україні.

З загального опису відомо, що у комплект входить пальник із вентилятором. Ціни за комплект також не вказані.

Однак, якщо розділити вартість договору на кількість комплектів, то вийде ціна 75,20 млн грн за комплект. Якщо потужність котельні вказана 30 МВт, то питома вартість може становити близько 2,51 млн грн, або $57 тис за один МВт, пишуть "Наші гроші".

"Інших закупівель котелень такої великої потужності знайти не вдалось, а питома вартість менш потужних, про які раніше писали "Наші гроші", була принаймні вдвічі вищою", – говориться у публікації..

Закупівлю провели без торгів, бо це дозволено до 1 травня 2026 року при закупівлі котлів, котелень і комплектуючих для подолання наслідків надзвичайної ситуації державного рівня в електроенергетичних системах. Цей виняток Кабмін додав до у січні.

"Київкотлотурбопром" володіють Олег Тарасов і Віктор Полтавський. Із жовтня 2025 року фірма отримала підрядів виключно "Київтеплоенерго" на суму 804,58 млн грн, зазначає сайт.

Фірма згадується у кримінальному провадженні, як поліція розпочала в серпні 2025 року, звертають увагу "Наші грші".

Як писала "КиївВлада", в рамках цієї правоохоронці зокрема звернули увагу на закупівлі різного обладнання для котла "Фостер Уіллер", які "Київтеплоенерго" здійснило у ТОВ "Атомрембуд" за 56 млн грн.

Разом із тим, як встановило слідство, перед цим "Київкотлотурбопром" купив це обладнання у ТОВ "Райбудрем" за 54,1 млн грн.

При цьому, за даними правоохоронців, "Райбудрем" не є виробником або постачальником цієї продукції і навіть офіційно не закуповувало його.

За версією слідства, це може свідчити про постачання неякісного, бувшого у використанні обладнання, або взагалі непостачання його на підприємство.

Нагадаємо:

КП "Жилсервіс-5" Дніпровської міської ради 14 травня за результатами тендеру замовило ТОВ "Кортакоз" генератор за 36,90 млн грн. "Кортакоз" був найдорожчим учасником тендеру. Дві фірми пропонували на 3-15% нижчі ціни, але їх відхилили за невідповідність умовам технічної специфікації та іншим вимогам.