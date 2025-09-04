У Миколаєві за два тижні у всіх водогонах з’явиться прісна вода – Свириденко

За два тижні у Миколаєві прісна вода повністю замінить солону в усіх водопровідних системах.

Про це заявила прем’єр-міністерка Україні Юлія Свириденко.

"Воду вже почали повноцінно подавати в системи та резервуари водоканалу. За два тижні прісна вода повністю замінить солону в усіх системах міста. Водогін забезпечуватиме 120 тис. куб м води на добу для домогосподарств і ще 50 тис. для зрошення сільськогосподарських угідь", – розповіла прем'єрка.

Вона наголосила, що жителі Миколаєва вперше з 2022 року отримають прісну воду в кранах.

За її словами, труби й насоси розміщено під землею. Наразі добудовуються укриття для працівників. Крім того, є пульти дистанційного управління, резерв живлення та система захисту від атак з повітря.

В Агентстві відновлення уточнили, що наразі весь проєкт реалізовано на понад 90%. Змонтовано весь трубопровід: близько 136 км в дві нитки, кожна по 67,9 км. Насосні станції облаштовані на 88%. Згодом завершимо роботи з благоустрою, відновимо під'їзні шляхи.

Нагадаємо:

У 2022 році росіяни підірвали ключовий водопровід, який забезпечував Миколаїв. У 2024 році з державного бюджету виділили 8,7 млрд грн на зведення нової системи водозабору з Південного Бугу.

У підсумку проєкт обійшовся в 6,5 млрд грн, тож зекономлені кошти мають спрямувати на будівництво водогонів в інших регіонах.

У січні 2025 року почалися будівельні роботи, а в серпні запустили тестову роботу водогону.