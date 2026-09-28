Росіяни атакували об’єкт Укрзалізниці в Запоріжжі: є тяжко поранені

Росія завдала удару по підприємству Укрзалізниці в Запоріжжі, яке продовжувало працювати попри попередні атаки.

Про це повідомив голова правління компанії Олександр Перцовський.

"Удар підступний, без фіксації повітряних загроз в системах". – пише він.

Унаслідок удару є 3 "досить тяжких" поранених. Водночас їхні поранення не є критичними для життя. Ще понад 10 співробітників отримали легші травмування.

Нагадаємо:

Через російські атаки на об'єкти УЗ поїзди часто затримуються. Наприклад, 23 вересня від графіка найбільше відставали поїзди, які курсували з центральної частини України, Запоріжжя та Дніпропетровщини.