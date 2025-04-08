Метінвест отримав перший корабель вугілля з США після зупинки Покровської шахти

Група "Метінвест" отримала першу партію вугілля зі США після зупинки Покровської вугільної групи.

Про це повідомляє пресслужба компанії.

Балкер Bison привіз 80 тисяч тонн коксівного вугілля від United Coal Company (UCC), що дозволить забезпечити стабільну роботу металургійних комбінатів Метінвесту, зокрема "Запоріжсталі" та "Каметсталі".

Зазначається, що після призупинення роботи Покровської вугільної групи, яка була єдиним постачальником коксівного вугілля в Україні, Метінвест перейшов на альтернативні джерела постачання.

"Постачання американського вугілля не лише підтримує виробництво сталі на наших підприємствах у Кам’янському й Запоріжжі, а й забезпечує роботою десятки тисяч співробітників і підрядників", - зазначив Генеральний директор Метінвесту Юрій Риженков.

Керівник United Coal Company Джон Шродер наголосив, що компанія підтримує Метінвест і прагне сприяти стабільності України шляхом регулярних поставок вугілля для безперебійного виробництва сталі.

Нагадаємо:

Група "Метінвест" у 2024 році отримала збиток в $1,15 мільярда.

За підсумками 2024 року виробництво вугільного концентрату "Метінвестом" зменшилося на 22% у порівнянні з 2023 роком, - до 4,2 млн тонн.