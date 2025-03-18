"Метінвест" отримав збиток в $1,1 мільярда: основна причина – Покровськ

Група "Метінвест" у 2024 році отримала збиток в $1,15 мільярда.

Про це свідчать дані звітності за результатами 2024 року.

Основною причиною збитку стало створення значного резерву під часткове знецінення активів Покровської вугільної групи на суму $1,32 мільярда.

Це стало прямим наслідком війни та її впливу на операційну діяльність та безпеку активів компанії.

У грудні 2024 року через наближення фронту "Метінвест" призупинив діяльність одного з майданчиків Покровської вугільної групи, а згодом через перебої з електропостачанням та подальше погіршення воєнної ситуації довелося закрити шахту та збагачувальну фабрику.

Водночас, у 2024 році консолідований дохід "Метінвест" зріс на 9% порівняно з 2023 роком і становив 8,05 млрд дол. Основним чинником стало відновлення роботи чорноморських портів. Це покращило експорт, зокрема до Азії. Там продажі зросли у більше ніж 2,5 рази.

Нагадаємо:

За підсумками 2024 року виробництво вугільного концентрату "Метінвестом" зменшилося на 22% у порівнянні з 2023 роком, - до 4,2 млн тонн.