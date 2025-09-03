Дефіцит персоналу, ризики від помилок молоді: "Метінвест" назвав ключові проблеми

Ключовою проблемою для групи "Метінвест" Ріната Ахметова наразі є дефіцит персоналу.

Про це заявив операційний директор групи "Метінвест" Олександр Мироненко в інтерв’ю "Інтерфакс-Україна".

"Не вистачає 15-20% персоналу від необхідного, дефіцит ми перекриваємо різними інструментами. Але загалом це велика проблема", - зазначив Мироненко.

За його словами, існує відтік досвідчених працівників, є невеликий приплив молоді.

"На жаль, через певний відтік досвідчених працівників вони не можуть передати свій досвід молодим фахівцям.

І ми фактично змушені працювати з молодими недосвідченими фахівцями, які роблять дуже багато навіть елементарних помилок, і подекуди ці помилки можуть виливатися в простої обладнання", - розповів операційний директор групи.

Він додав, що якість персоналу є суттєвим ризиком для групи.

"Якість освіти залишає бажати кращого. Це такі ключові ризики, які можуть вплинути на нашу роботу", - наголосив Мироненко.

"Метінвест" - вертикально інтегрована група з видобувних та металургійних підприємств. Його підприємства розташовані в Україні – у Донецькій, Луганській, Запорізькій та Дніпропетровській областях, у країнах Європи.

Нагадаємо:

Група "Метінвест" у 2024 році отримала збиток в $1,15 мільярда.

За підсумками 2024 року виробництво вугільного концентрату "Метінвестом" зменшилося на 22% у порівнянні з 2023 роком, - до 4,2 млн тонн.