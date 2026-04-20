Чистий прибуток "Д.Трейдінгу" Ахметова у 2025 році досяг 5,9 мільярда

Чистий прибуток ТОВ "Д.Трейдінг" - підрозділу енергетичного холдингу ДТЕК, який є найбільшим приватним енерготрейдером та постачальником електроенергії в Україні - торік досяг 5,89 млрд грн.

Про це свідчать дані Опендатабот.

Роком раніше, у 2024 році, він становив менше - 5,6 млрд грн.

У 2025 році ТОВ "Д. Трейдінг" досягло рекордного виторгу у 292,4 млрд грн. Роком раніше він становив 215,8 млрд грн, що як у 2024 році, так і торік зробило компанію найуспішнішою серед усіх українських підприємств за доходом від реалізації.

Нагадаємо:

За даними Опендатабот, серед представників енергетичної галузі України лідерами за доходами стали "Д.Трейдінг" (292,4 млрд грн) та "Енергоатом" (254,7 млрд грн).

Д.Трейдинг (D.Trading) – трейдингова компанія в складі енергетичного холдингу ДТЕК Ріната Ахметова.