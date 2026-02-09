ЄС погрожує Meta за блокування ШІ-конкурентів у WhatsApp

У понеділок регулятори конкуренції ЄС звинуватили Meta Platforms у порушенні антимонопольних правил шляхом блокування конкурентів у сфері штучного інтелекту в своєму месенджері WhatsApp.

Про це повідомляє Reuters.

Регуляторні органи ЄС погрожують вжити тимчасових заходів проти американського технологічного гіганта.

Такий крок Європейської комісії був зроблений після того, як 15 січня Meta впровадила політику, яка дозволяє використовувати в WhatsApp тільки її AI-асистента Meta AI.

Виконавча влада ЄС, яка виконує функції антимонопольного органу ЄС, заявила, що надіслала Meta заяву про заперечення або обвинувальний акт за порушення правил блоку.

"Тому Комісія має намір ввести тимчасові заходи, щоб запобігти серйозній і непоправній шкоді на ринку внаслідок цієї зміни політики, за умови відповіді Meta і права на захист", – йдеться в заяві.

Рішення про тимчасові заходи буде залежати від відповіді Meta і права на захист.

Нагадаємо:

Італійський антимонопольний орган (AGCM) у грудні наказав Meta Platforms призупинити дію договірних умов, які можуть заборонити використання чат-ботів конкурентів у WhatsApp, оскільки він розслідує підозру у зловживанні домінуючим становищем американської технологічної групи.