Meta створює ШІ-версію Марка Цукерберга для взаємодії зі співробітниками – FT

Meta на базі штучного інтелекту створює версію свого власника Марка Цукерберга, яка зможе взаємодіяти зі співробітниками замість нього.

Про це повідомляє Financial Times.

За словами чотирьох осіб, обізнаних у цій справі, група з капіталом 1,6 трлн доларів працює над розробкою фотореалістичних 3D-персонажів на базі штучного інтелекту, з якими користувачі зможуть взаємодіяти в режимі реального часу.

Троє з цих осіб зазначили, що нещодавно компанія почала надавати пріоритет розробці персонажа Цукерберга на базі штучного інтелекту.

Цукерберг, здається, особисто бере участь у навчанні та тестуванні свого анімованого штучного інтелекту, який зможе вести розмови та надавати відгуки співробітникам.

Персонаж навчається манерам поведінки мільярдера, його тону та публічним заявам, а також його власним останнім думкам щодо стратегій компанії, щоб співробітники могли відчувати більший зв'язок із засновником завдяки взаємодії з ним.

За словами осіб, обізнаних у цій справі, Цукерберг дедалі активніше бере участь у керівництві просуванням штучного інтелекту в Meta.

За словами одного з них, він витрачає від п'яти до десяти годин на тиждень на програмування різних проектів у сфері штучного інтелекту в компанії та участь у технічних оглядах.

У вересні 2023 року Meta запустила свого помічника Meta AI, а також низку чат-ботів на базі штучного інтелекту, що демонструють різні особистості на основі знаменитостей, таких як Snoop Dogg, які погодилися на використання своїх голосів та зображень у цій функції.

За словами кількох осіб, обізнаних у цій справі, так звані персонажі ШІ були розроблені після того, як Цукерберг звернув увагу на успіх стартапу Character AI, що створює ШІ-компаньйонів, особливо серед молодих користувачів.

