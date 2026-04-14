Meta створює ШІ-версію Марка Цукерберга для взаємодії зі співробітниками – FT
Meta на базі штучного інтелекту створює версію свого власника Марка Цукерберга, яка зможе взаємодіяти зі співробітниками замість нього.
Про це повідомляє Financial Times.
За словами чотирьох осіб, обізнаних у цій справі, група з капіталом 1,6 трлн доларів працює над розробкою фотореалістичних 3D-персонажів на базі штучного інтелекту, з якими користувачі зможуть взаємодіяти в режимі реального часу.
Троє з цих осіб зазначили, що нещодавно компанія почала надавати пріоритет розробці персонажа Цукерберга на базі штучного інтелекту.
Цукерберг, здається, особисто бере участь у навчанні та тестуванні свого анімованого штучного інтелекту, який зможе вести розмови та надавати відгуки співробітникам.
Персонаж навчається манерам поведінки мільярдера, його тону та публічним заявам, а також його власним останнім думкам щодо стратегій компанії, щоб співробітники могли відчувати більший зв'язок із засновником завдяки взаємодії з ним.
За словами осіб, обізнаних у цій справі, Цукерберг дедалі активніше бере участь у керівництві просуванням штучного інтелекту в Meta.
За словами одного з них, він витрачає від п'яти до десяти годин на тиждень на програмування різних проектів у сфері штучного інтелекту в компанії та участь у технічних оглядах.
У вересні 2023 року Meta запустила свого помічника Meta AI, а також низку чат-ботів на базі штучного інтелекту, що демонструють різні особистості на основі знаменитостей, таких як Snoop Dogg, які погодилися на використання своїх голосів та зображень у цій функції.
За словами кількох осіб, обізнаних у цій справі, так звані персонажі ШІ були розроблені після того, як Цукерберг звернув увагу на успіх стартапу Character AI, що створює ШІ-компаньйонів, особливо серед молодих користувачів.
Нагадаємо:
