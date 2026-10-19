Атакований вночі київський ТРЦ Cosmo Multimall частково відновив роботу

На фото вигляд одного з приміщень ТРЦ вранці 19 жовтня

У столичному ТРЦ Cosmo Multimall, раніше відомому як "Космополіт", за менш ніж добу після атаки запрацювали льодова арена та кінотеатр.

Про це повідомляє Українська рада торгових центрів (УРТЦ) із посиланням на пресслужбу Cosmo Multimall.

"Кінотеатр повністю відновив свою роботу та приймає глядачів у штатному режимі; відновлено роботу льодової арени, яка відкрита для катання та тренувань", – йдеться у повідомленні.

Для завершення відновлювальних робіт в інших зонах ТРЦ потрібен додатковий час.

Який вигляд мав ТРЦ вранці 19 жовтня

Наразі на об'єкті тривають необхідні технічні та відновлювальні роботи для забезпечення комфортного й безпечного перебування гостей.

Унаслідок нічної атаки не постраждав ніхто з відвідувачів та персоналу ТРЦ. Крім того, всі тварини з тамтешнього зоопарку "Звірополіс" перебувають у повній безпеці, їм надано необхідний догляд та належні умови утримання.

Нагадаємо:

Унаслідок російської атаки в ніч проти 19 жовтня у Cosmo Multimall був пошкоджений дах та конструкції, а частина перекриттів будівлі обвалилася.

ТРЦ розташований на вулиці Вадима Гетьмана неподалік станції метро "Шулявська". У комплексі працювали десятки магазинів, заклади харчування, кінотеатр, боулінг та льодова арена.