Польський дискаунтер Pepco заходить у два київських ТРЦ: коли відкриються магазини

Pepco заходить у два київських ТРЦ з жовтня

Відомий польський дискаунтер Pepco підписав договори оренди з київськими торгівельно-розважальними центрами Respublika Park та Retroville.

Про це повідомила консалтингова компанія Retail & Development Advisor (RDA), яка виступає ексклюзивним представником бренду Pepco в Україні.

У ТРЦ Respublika Park ритейлер орендував приміщення площею 450 кв.м, а в ТРЦ Retroville – 595 кв.м. Відкрити обидва магазини планують наприкінці жовтня.

Мережа Pepco налічує понад 4 тис. магазинів у 20 країнах Європи та щомісяця обслуговує понад 36 мільйонів клієнтів.

Основна продукція ритейлера – дитячий одяг (30%), товари для дому (27%), дорослий одяг (23%), іграшки (8%) та сезонні пропозиції – наприклад, новорічний декор (3%).

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Нагадаємо:

У травні мережа Pepco оголосила про вихід на український ринок.