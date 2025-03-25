Європейський автопром занадто залежний від США та Китаю – Mercedes

Європейська автомобільна промисловість надто залежить від технологій США та Китаю, що ставить під загрозу її майбутнє, заявив віцепрезидент Mercedes-Benz Group Жорж Массінг.

Про це повідомляє Bloomberg.

"Що більше ми переходимо до штучного інтелекту, то більше нам потрібен ефективніший комп’ютер", – наголосив Массінг.

За його словами, критично важливі компоненти, такі як датчики виявлення світла та визначення дальності, виробляються переважно у США та Китаї. Водночас у Європи немає власних високопродуктивних чипів та хмарних сервісів.

"У нас в Європі немає ані хмари, ані апаратного забезпечення, яке може тренувати ці моделі", – зауважив віцепрезидент.

Через технологічне відставання європейські автовиробники змушені шукати партнерів за кордоном. Volkswagen співпрацює з американською Rivian Automotive та китайською Horizon Robotics, а Mercedes інвестує в китайський стартап Momenta для розвитку систем допомоги водієві.

Програмне забезпечення стає ключовим фактором у виробництві електромобілів, де домінують Tesla та китайські компанії, такі як BYD. Політики закликають Європу зменшити залежність від іноземних технологій, щоб убезпечити постачання та знизити ризики для галузі.

Нагадаємо:

Німецький автоконцерн Mercedes-Benz попередив про значне зниження прибутку у 2025 році.

Минулого року продажі автомобілів Mercedes-Benz Group AG знизилися, оскільки німецький виробник автомобілів класу люкс боровся зі слабким попитом на дорогі моделі в Китаї та електромобілі в Європі.

Чистий прибуток Mercedes-Benz склав 1,7 млрд євро, в порівнянні з 3,7 млрд євро в 2023 році.