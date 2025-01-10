Продажі автомобілів Mercedes-Benz падають: причини

Минулого року продажі автомобілів Mercedes-Benz Group AG знизилися, оскільки німецький виробник автомобілів класу люкс боровся зі слабким попитом на дорогі моделі в Китаї та електромобілі в Європі.

Про це пише Bloomberg.

Зниження на 3% до 1,98 мільйона автомобілів було спричинене падінням постачань до Китаю, найбільшого ринку компанії, де споживачі відмовляються від таких моделей, як S-клас і Maybach, на користь місцевих брендів.

Продажі в країні впали на 7% до 683 600 автомобілів в порівнянні з попереднім роком.

Акції Mercedes, які падали до оприлюднення даних, зросли на 1,4% після того, як компанія продемонструвала високі продажі в четвертому кварталі.

Німецькі автовиробники борються на найбільшому в світі автомобільному ринку, де місцеві виробники на чолі з BYD Co. Вони також борються зі слабким попитом на електромобілі в Європі після того, як кілька країн скоротили субсидії. Ці проблеми призвели до хвилі попереджень про збитки минулого року, в тому числі від Mercedes, BMW AG і материнської компанії Porsche - Volkswagen AG.

Продажі автомобілів топ-класу, таких як седани S-Class і Maybach, а також спортивних позашляховиків впали на 14% у 2024 році, хоча поставки покращилися в останні три місяці року порівняно з третім кварталом. Таке падіння підриває стратегію компанії, спрямовану на подальше просування на вищий ринок шляхом продажу більшої кількості своїх найрозкішніших автомобілів для збільшення прибутку.

Минулого року продажі повністю електричних автомобілів Mercedes впали майже на чверть, оскільки споживчий попит у Європі знизився, а китайські виробники захопили частку ринку в регіоні. У 2025 році Mercedes планує відновити падіння продажів електромобілів за допомогою седана початкового рівня CLA, який буде випущений на ринок раніше, ніж перша модель з лінійки електромобілів BMW Neue Klasse.

Однак, наприкінці минулого року продажі автомобілів Mercedes дещо зросли, особливо в США. За весь 2024 рік продажі автомобілів у США зросли на 9% до 324 500 одиниць.

Нагадаємо:

Німецькі автовиробники BMW AG і Mercedes-Benz Group AG перетасовують свої керівні команди, зіткнувшись з сильною конкуренцією в Китаї і слабким попитом на електромобілі в Європі.