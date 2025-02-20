Прибуток Mercedes-Benz у 2025 році буде "значно" нижчим: компанія змінює стратегію

Німецький автоконцерн Mercedes-Benz попередив про значне зниження прибутку у 2025 році.

Про це пише Financial Times.

Компанія скорочує витрати та готується до ще серйознішого удару, якщо президент США Дональд Трамп виконає свої погрози щодо підвищення імпортних мит.

У четвер німецький автогігант заявив, що очікує зниження маржі прибутку до 6-8% у 2025 році, тоді як у 2024 році цей показник вже впав до 8,1% з 12,6% роком раніше. У цей прогноз поки не закладено можливий вплив підвищених мит у США.

За словами фінансового директора Mercedes-Benz Гаральда Вільгельма, якщо мита на експорт з ЄС до США виростуть з 2,5% до 10%, маржа прибутку компанії на автомобілі скоротиться приблизно на 1% "до будь-якого пом’якшення".

Фінансові результати Mercedes-Benz вже погіршилися: у 2024 році прибуток автомобільного підрозділу впав на 41%, чистий прибуток скоротився на 28% – до 10,4 млрд євро, а виторг зменшився на 5% – до 146 млрд євро.

Акції компанії, які за останній рік подешевшали більш ніж на 11%, впали ще на 3% у четвер після презентації антикризового плану. Mercedes-Benz намагається впоратися зі слабким попитом на автомобілі та жорсткою конкуренцією в Китаї. Ці проблеми вже змусили компанію двічі переглядати свій прогноз прибутку у 2024 році.

Нагадаємо:

Минулого року продажі автомобілів Mercedes-Benz Group AG знизилися, оскільки німецький виробник автомобілів класу люкс боровся зі слабким попитом на дорогі моделі в Китаї та електромобілі в Європі.

Чистий прибуток Mercedes-Benz склав 1,7 млрд євро, в порівнянні з 3,7 млрд євро в 2023 році.