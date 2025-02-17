Медцентр у Чернівецькій області відшкодував 5 мільйонів несплачених податків

Бюро економічної безпеки завершило досудове розслідування у справі щодо ухилення від сплати податків одним з медичних центрів у Чернівцях. Завдані державі збитки 5 млн грн відшкодовано.

Про це повідомляє пресслужба БЕБ.

Слідством встановлено, що працівники товариства отримували лише мінімальну заробітну плату офіційно, а решту – у конвертах. Це дозволило компанії уникати сплати податку на доходи фізичних осіб та військового збору у значних розмірах.

Під час обшуків в офісі медцентру детективи вилучили документи, що підтверджують ведення нелегальних господарських операцій, чорнові записи, телефони, комп’ютерну техніку та конверти з готівкою для виплати неофіційної заробітної плати.

На стадії досудового розслідування керівництво компанії визнало вину та повністю відшкодувало завдані державі збитки.

Наразі справу скеровано до суду.

Нагадаємо:

Бюро економічної безпеки викрило підрядників органів місцевого самоврядування, які не зареєстрували податкові зобов’язання після отримання бюджетних коштів за виконані роботи. Йдеться про понад 1,6 млрд грн несплачених податків.