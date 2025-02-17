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Медцентр у Чернівецькій області відшкодував 5 мільйонів несплачених податків

Альона Кириченко — 17 лютого, 13:20
Медцентр у Чернівецькій області відшкодував 5 мільйонів несплачених податків

Бюро економічної безпеки завершило досудове розслідування у справі щодо ухилення від сплати податків одним з медичних центрів у Чернівцях. Завдані державі збитки 5 млн грн відшкодовано.

Про це повідомляє пресслужба БЕБ.

Слідством встановлено, що працівники товариства отримували лише мінімальну заробітну плату офіційно, а решту – у конвертах. Це дозволило компанії уникати сплати податку на доходи фізичних осіб та військового збору у значних розмірах.

Під час обшуків в офісі медцентру детективи вилучили документи, що підтверджують ведення нелегальних господарських операцій, чорнові записи, телефони, комп’ютерну техніку та конверти з готівкою для виплати неофіційної заробітної плати.

На стадії досудового розслідування керівництво компанії визнало вину та повністю відшкодувало завдані державі збитки.

Наразі справу скеровано до суду.

Нагадаємо:

Бюро економічної безпеки викрило підрядників органів місцевого самоврядування, які не зареєстрували податкові зобов’язання після отримання бюджетних коштів за виконані роботи. Йдеться про понад 1,6 млрд грн несплачених податків. 

БЕБ податки

податки

Медцентр у Чернівецькій області відшкодував 5 мільйонів несплачених податків
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