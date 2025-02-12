Не сплатили понад 1,6 мільярда грн податків: БЕБ викрило недобросовісних підприємців

Бюро економічної безпеки викрило підрядників органів місцевого самоврядування, які не зареєстрували податкові зобов’язання після отримання бюджетних коштів за виконані роботи.

Про це повідомляє пресслужба БЕБ.

За даними слідства, низка компаній, які виконували державні замовлення, після отримання коштів з бюджету за роботи чи послуги не реєстрували або реєстрували не в повному обсязі податкові зобов’язання. Йдеться про понад 1,6 млрд грн несплачених податків.

Серед послуг, які надавали згадувані товариства, ремонт дорожнього покриття, капітальний ремонт будівель, будівництво фортифікаційних споруд тощо.

БЕБ скерувало до Державної податкової служби листи-рекомендації для прийняття відповідних управлінських рішень. Надалі ДПС призначила ряд позапланових перевірок. Наразі одному суб’єкту господарювання вже донараховано 1,3 млрд гривень податків з урахуванням штрафної санкції.

Окрім того, на підставі аналітичних довідок, детективи БЕБ розпочали досудове розслідування у низці кримінальних проваджень.

Нагадаємо:

Детективи Бюро економічної безпеки викрили схему незаконного ввезення автомобілів під виглядом гуманітарної допомоги.