McDonald's відновив роботу у Миколаєві

Ресторан швидкого харчування McDonald's, який був зачинений з 2022 року, 27 березня відновив свою роботу у Миколаєві.

Про це йдеться у пресрелізі компанії, який є у розпорядженні ЕП.

Ресторан працює в Миколаєві за адресою вул. Павла Скоропадського, 43. Для безперебійної роботи за відсутності електропостачання ресторан обладнаний генератором.

У McDonald's пояснили, що відновлення роботи стало можливим "після стабільного підтвердження відповідності якості води стандартам компанії за результатами аудитів".

"Ресторан у Миколаєві мав відкритися значно раніше – незадовго після відновлення роботи закладів у Одесі у 2023 році. Але після знищення Каховської ГЕС у місті виникла складна ситуація з водою, і ми не могли відновити роботу, доки умови не відповідали нашим стандартам безпеки та якості.

Після будівництва нового водогону й стабільних результатів усіх аудитів якості води, ми нарешті можемо знову працювати в Миколаєві", – заявила генеральна директорка "МакДональдз" в Україні, Чехії та Словаччині Юлія Бадрітдінова.

Зала ресторану працює щодня з 7:00 до 23:00, "МакДрайв" – відкритий з 5:00 до 23:30.

"Крім того, у Миколаєві відтепер буде доступний сервіс "Мобільне замовлення", завдяки якому клієнти можуть здійснити й оплатити замовлення через застосунок "МакДональдз" і забрати його в закладі", – йдеться у повідомленні.

Зазначається, що з відновленням роботи ресторану "МакДональдз" створює понад 100 робочих місць у Миколаєві.

Протягом перших двох тижнів після відкриття ресторан працюватиме з обмеженим меню, зокрема без сніданків. Послуга доставки стане доступною орієнтовно за два тижні.

Напередодні очільник Миколаївської ОВА Віталій Кім у подкасті ЕП "Хроніки економіки" анонсував повернення McDonald's до Миколаєва.



