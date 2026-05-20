В Україні кожен п'ятий іноземний ФОП має громадянство РФ

В Україні нараховується 21 967 підприємців з іноземним громадянством.

Про це свідчать дані Опендатабот.

Йдеться, що в середньому, від початку повномасштабної на рік відкривається 1 896 справ громадян інших країн.

Згідно з аналітикою, найбільше серед підприємців громадян Російської Федерації — кожен п'ятий іноземець-ФОП (4 593). Наслідують громадяни В'єтнаму (1 994), Азербайджану (1 635), Узбекистану (1 469) та Молдови (1 118). Загалом майже половина іноземців із власною справою походять з цих 5 країн.

Як зазначається, кожен четвертий іноземний ФОП зареєстрований у Києві: 5 216. Харківщина посідає друге місце з 3 506 підприємцями, а Одещина — третє з 3 295 фопами. Саме на ці 3 регіони припадає майже 55% усіх іноземців, що започаткували свій бізнес в Україні.

Найчастіше іноземці в Україні працюють у сфері роздрібної торгівлі — 6 346 фопів. Популярними також залишаються складська діяльність (2 746), оптова торгівля (1 732), HoReCa (1 703), а також ІТ-сфера (1 624), йдеться в дослідженні.

