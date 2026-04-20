Чутливе питання: Україна та МВФ шукають альтернативи ПДВ для ФОП

Україна та Міжнародний валютний фонд (МВФ) обговорюють альтернативи податку на додану вартість (ПДВ) для фізичних осіб-підприємців (ФОП) для наповнення бюджету на наступний рік.

Про це повідомила прем'єр-міністерка Юлія Свириденко.

"МВФ з розумінням поставився до чутливості питання запровадження оподаткування ПДВ для ФОПів – як для суспільства, так і для парламенту", – зазначила вона.

За її словами, під час весняних зборів сторони знайшли розуміння у тому, що це справді сенситивна тема і не конструктивна ідея.

"Під час весняних зборів у Вашингтоні ми проводили численні консультації з МВФ та європейськими партнерами. Будемо й надалі працювати разом над необхідними рішеннями та опрацьовувати інші альтернативні заходи для забезпечення дохідної частини бюджету на 2027 рік", – розповіла Свириденко.

Нагадаємо:

Кабінет міністрів схвалив три законопроєкти, розроблені Міністерством фінансів: про оподаткування цифрових платформ, оподаткування міжнародних посилок та продовження дії військового збору.

Раніше заступник голови фракції "Слуга народу" Андрій Мотовиловець повідомляв, що Верховна Рада не готова підтримати законопроєкт від уряду про запровадження ПДВ для ФОП, прийняття якого є умовою співпраці з МВФ.