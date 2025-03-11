Малий бізнес в Росії заморожує розвиток: половина відмовляється від інвестицій

Більше як половина малих і середніх підприємств у Росії не планують вкладати у власний розвиток у 2025 році.

Про це пише The Moscow Times.

За рік кількість таких компаній зросла на 9 процентних пунктів – із 42% до 51%.

Найбільше скорочують інвестиції підприємства торгівлі – 58% компаній заявили, що будуть зменшувати витрати на розвиток. Водночас бізнеси, що працюють у сфері IT і науково-технічної діяльності, продовжують отримувати державну підтримку, тому інвестують активніше.

Зазначається, що головна причина згортання вкладень – висока ключова ставка Центробанку РФ на рівні 21%, яка робить кредити занадто дорогими.

За оцінками експертів видання, скорочення інвестицій може призвести до дефіциту товарів і послуг, що спровокує зростання цін на 30-40%.

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Нагадаємо:

Російські компанії з початку літа 2024 року переживають обвальне падіння прибутків.