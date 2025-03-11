Малый бизнес в России замораживает развитие: половина отказывается от инвестиций

Более половины малых и средних предприятий в России не планируют вкладывать в собственное развитие в 2025 году.

Об этом пишет The Moscow Times.

За год количество таких компаний выросло на 9 процентных пунктов - с 42% до 51%.

Больше всего сокращают инвестиции предприятия торговли - 58% компаний заявили, что будут уменьшать расходы на развитие. В то же время бизнесы, работающие в сфере IT и научно-технической деятельности, продолжают получать государственную поддержку, поэтому инвестируют активнее.

Отмечается, что главная причина сворачивания вложений - высокая ключевая ставка Центробанка РФ на уровне 21%, которая делает кредиты слишком дорогими.

По оценкам экспертов издания, сокращение инвестиций может привести к дефициту товаров и услуг, что спровоцирует рост цен на 30-40%.

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Напомним:

Российские компании с начала лета 2024 года переживают обвальное падение прибылей.