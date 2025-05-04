Геріатричному пансіонату не вдалося відсудити землю у забудовника

Господарський суд міста Києва відмовився задовольнити позов Львівського геріатричного пансіонату, який намагався повернути 2,4 га землі та скасувати рішення голови Львівської ОДА про передачу ділянки громадській організації "Діяльне милосердя".

Про це свідчить рішення суду від 14 квітня.

У 2010 році громадська організація інвалідів "Центр реабілітаційних ініціатив "Діяльне милосердя" за рішенням ОДА отримала в постійне користування 2,4 га земель житлової і громадської забудови у м. Львові по вул. Медової Печери, 71 під розміщення центру соціальної реабілітації інвалідів та соціально доступного житла. Ця земля раніше належала геріатричному пансіонату.

Як писало видання Zaxid.net, у 2021 році громадська організація зареєструвала на цій ділянці право власності на нежитлове приміщення площею 57 кв м, хоча цього приміщення насправді не існувало.

Через реєстрацію неіснуючої будівлі адміністрація пансіонату звернулася в прокуратуру. В липні 2023 року поліція відкрила кримінальне провадження.

У 2021 році "Діяльне милосердя" передала це неіснуюче приміщення під заставу 2 млн грн в іпотеку ТОВ "Агератум Плюс".

У жовтні 2023 року невідомі привезли на спірну ділянку бетонні блоки, які згодом прибрала адміністрація пансіонату.

Пізніше на території знову намагались встановити бетонні блоки, втім невідомим людям завадили це зробити працівники геріатричного пансіонату.

Як вказано в матеріалах справи, в листопаді 2023 року Інспекція державного архітектурно-будівельного контролю видала громадській організації дозвіл на початок будівельних робіт, тобто на капітальний ремонт неіснуючої будівлі.

За проєктом, розробленим ТОВ "Студія 5Ф", будівлю площею нібито 57 кв м мали відремонтувати без зміни її розмірів.

Паралельно Господарський суд Києва розглядав позов геріатричного пансіонату до Львівської ОДА з вимогою визнати протиправним і скасувати розпорядження голови облдержадміністрації від 2010 року про передачу 2,4 га в постійне користування ГО "Діяльне милосердя".

Адміністрація пансіонату вказувала, що право користування ділянкою оформили на підставі рішення суду, яке потім скасували в апеляції.

Однак суд встановив, що у 2009 році геріатричний пансіонат своїм листом сам надав згоду на вилучення 2,4 га.

Власником та керівником "Агератум Плюс" є непублічний львів’янин Роман Яріш.

Нагадаємо:

Волинський окружний адміністративний суд скасував дозвіл на будівництво, виданий ТОВ "Контактбудсервіс" та ТОВ "Будеволюція" на комплексну забудову житлового масиву Осокорки у Києві. Девелопер Stolitsa Group подаватиме апеляцію.