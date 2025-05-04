Гериатрическому пансионату не удалось отсудить землю у застройщика

Хозяйственный суд города Киева отказался удовлетворить иск Львовского гериатрического пансионата, который пытался вернуть 2,4 га земли и отменить решение председателя Львовской ОГА о передаче участка общественной организации "Деятельное милосердие".

Об этом свидетельствует решение суда от 14 апреля.

В 2010 году общественная организация инвалидов "Центр реабилитационных инициатив "Деятельное милосердие" по решению ОГА получила в постоянное пользование 2,4 га земель жилой и общественной застройки в г. Львове по ул. Медовой Пещеры, 71 под размещение центра социальной реабилитации инвалидов и социально доступного жилья. Эта земля ранее принадлежала гериатрическому пансионату.

Как писало издание Zaxid.net, в 2021 году общественная организация зарегистрировала на этом участке право собственности на нежилое помещение площадью 57 кв м, хотя этого помещения на самом деле не существовало.

Из-за регистрации несуществующего здания администрация пансионата обратилась в прокуратуру. В июле 2023 года полиция открыла уголовное производство.

В 2021 году "Деятельное милосердие" передала это несуществующее помещение под залог 2 млн грн в ипотеку ООО "Агератум Плюс".

В октябре 2023 года неизвестные привезли на спорный участок бетонные блоки, которые впоследствии убрала администрация пансионата.

Позже на территории снова пытались установить бетонные блоки, впрочем неизвестным людям помешали это сделать работники гериатрического пансионата.

Как указано в материалах дела, в ноябре 2023 года Инспекция государственного архитектурно-строительного контроля выдала общественной организации разрешение на начало строительных работ, то есть на капитальный ремонт несуществующего здания.

По проекту, разработанному ООО "Студия 5Ф", здание площадью якобы 57 кв м должны были отремонтировать без изменения его размеров.

Параллельно Хозяйственный суд Киева рассматривал иск гериатрического пансионата к Львовской ОГА с требованием признать противоправным и отменить распоряжение председателя облгосадминистрации от 2010 года о передаче 2,4 га в постоянное пользование ОО "Деятельное милосердие".

Администрация пансионата указывала, что право пользования участком оформили на основании решения суда, которое потом отменили в апелляции.

Однако суд установил, что в 2009 году гериатрический пансионат своим письмом сам дал согласие на изъятие 2,4 га.

Владельцем и руководителем "Агератум Плюс" является непубличный львовянин Роман Яриш.

Напомним:

Волынский окружной административный суд отменил разрешение на строительство, выданное ООО "Контактбудсервис" и ООО "Будеволюция" на комплексную застройку жилого массива Осокорки в Киеве. Девелопер Stolitsa Group будет подавать апелляцию.