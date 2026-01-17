Україна та Конго співпрацюватимуть в агросекторі: що передбачається

Міністр економіки України Олексій Соболев та міністр сільського господарства та продовольчої безпеки Республіки Конго Мухіндо Нзангі Бутондо

Міністерство економіки, довкілля та сільського господарства України та Міністерство сільського господарства та продовольчої безпеки Демократичної Республіки Конго підписали Меморандум про співпрацю для посилення продовольчої безпеки та розвитку сільського господарства.

Про це інформує Мінекономіки.

Йдеться, що сторони домовилися про співпрацю, зокрема, за такими напрямами:

створення логістичного агрохабу для прийому, зберігання та розподілу зернових культур;

розвиток центру переробки та розподілу харчових продуктів, зокрема для соціальних програм та шкільних їдалень;

насінництво та постачання високоякісного сортового насіння ключових культур;

сільськогосподарські дослідження та технології (точне землеробство, методи зрошення);

виробництво добрив та меліорація ґрунтів;

рослинництво та тваринництво, аквакультура, ветеринарні продукти та відповідні технології;

агротехнічна освіта для громадян Конго;

переробка продукції сільського господарства та інші.

"Це відкриває нові можливості для розширення присутності українських агровиробників на ринках Африки, розвитку експорту агропродовольчої продукції з доданою вартістю, посилення ролі України як надійного партнера у сфері глобальної продовольчої безпеки", – зазначили в міністерстві.