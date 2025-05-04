В мережі з'явилось перше фото морського безпілотника, який збив російський винищувач Су

Портал NavalNews оприлюднив перше зображення українського надводного дрона, передає "Оборонка" за допомогою якого було збито російський винищувач Су-30 у Чорному морі.

Ним виявився новий дрон Magura V7, який оснащений двома американськими ракетами Sidewinder. Це перший випадок в історії, коли надводний дрон успішно збив бойовий літак.

Magura V7 є вдосконаленою версією попереднього Magura V5, який використовувався для атак на ворожі кораблі. Він має довжину близько 8 метрів (проти 5,5 метрів у V5) і покращену конструкцію для морських операцій в складних погодних умовах. Дрон оснащений комунікаційними антенами та сенсорами для ефективного керування.

Дві ракети Sidewinder класу "повітря-повітря" встановлені на спеціальних пускових рейках дрона і, скоріш за все, вони можуть підніматися для запуску. Повідомляється, що ці ракети мають максимальну дальність ураження до 10 км. Минулого року в ГУР заявляли, що в безпілотниках Magura також використовуються радянські ракети Р-73 класу "повітря-повітря" з інфрачервоною системою самонаведення.

Тим не менш, цей морський дрон вже показав свою ефективність на морі і, як бачимо, вже створює багато проблем для російських окупантів.