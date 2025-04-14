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Українські бронемашини вироблятимуть в Іспанії

Віктор Волокіта — 14 квітня, 14:57
Українські бронемашини вироблятимуть в Іспанії
Фото: АрмияInform

На заводі іспанської оборонної компанії Tecnove вироблятимуть українські бронемашини Djura та Kozak.

Про це повідомляє іспанське видання Infodefensa.com, передає Укрінформ.

"Tecnove підписала угоду з українською компанією "Практика" про виробництво бронетехніки на своїх підприємствах у місті Еренсія, Ла-Манча (Сьюдад-Реаль). Альянс включає виробництво двох моделей Practika", - пише видання.

Зазначається, що на іспанському заводі серійно вироблятимуть "розроблені для операцій в екстремальних умовах, з кількома конфігураціями залежно від місії" універсальні броньовані автомобілі Djura та бронеавтомобілі Kozak – "з високим рівнем захисту та мобільності, надійною конструкцією для тактичних операцій від транспортування військ до медичної евакуації".

Передбачається, що українські бронеавтомобілі вироблятимуть у трьох конфігураціях: броньована санітарна машина, транспортна машина військ та машина для охорони та спецоперацій.

Tecnove у соцмережах наголошує, що "бронетехніка, розроблена з використанням передових технологій захисту і мобільності", тепер буде доступна на світовому ринку.

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