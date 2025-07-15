Самолеты, авто и бурбон: ЕС утвердил второй список пошлин на американские товары

Евросоюз утвердил второй список пошлин на американские товары стоимостью 72 млрд евро.

Об этом сообщает Bloomberg.

"Европейский Союз завершил работу над вторым списком контрмер против американских товаров на сумму 72 миллиарда евро (84 миллиарда долларов), включая самолеты, автомобили и бурбон компании Boeing Co", - говорится в сообщении.

Эти пошлины введут в том случае, если ЕС таки решит принять меры в ответ на тарифную политику Дональда Трампа, сообщает агентство.

По данным Bloomberg, дополнительные пошлины также будут введены на машиностроительную продукцию, химикаты и пластмассы, медицинские приборы, электрооборудование, вина и сельскохозяйственные товары.

Агентство уточняет, что изначально список касался американских товаров на общую сумму 95 млрд евро, но он был сокращен после консультаций с компаниями и государствами-членами ЕС.

"В понедельник Трамп заявил, что он по-прежнему открыт к новым торговым переговорам с ЕС после того, как на выходных объявил о введении 30% пошлины на импорт из ЕС, которая начнет действовать с 1 августа, если обе стороны не смогут договориться о лучшей сделке", - отмечает Bloomberg.

"Глава торгового представительства ЕС Марош Шефчович планировал поговорить с министром торговли США Говардом Лутником поздно вечером в понедельник, поскольку он настаивает на урегулировании, которое, по мнению ЕС, должно быть взаимовыгодным для обеих сторон", - говорится в сообщении.

Напомним:

Трамп заявил, что торговый дефицит США является угрозой национальной безопасности.

"Мы годами обсуждали наши торговые отношения с ЕС и пришли к выводу, что должны отойти от этих долговременных, значительных и постоянных торговых дефицитов, вызванных вашими тарифными и нетарифными политиками и торговыми барьерами. К сожалению, наши отношения далеки от взаимности", - написал он.

Президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен ответила, заявив о "приверженности блока к диалогу, стабильности и конструктивному трансатлантическому партнерству". "В то же время мы будем принимать все необходимые меры для защиты интересов ЕС, включая принятие пропорциональных контрмер, если это будет необходимо", - отметила она.