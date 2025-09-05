Українська платформа Liki24 з'явилась у Великій Британії

Українська платформа з доставки ліків Liki24 з'явилась у Великій Британії.

Про це повідомив співзасновник компанії Антон Авринський.

"Liki24 запустився у Великій Британії. Всього після 2 місяців тестування та 6 років роздумів. Минув один місяць, і Британія вже увійшла до 4 наших найкращих європейських ринків за доходами", – написав він на своїй сторінці у Facebook.

Авринський зазначив, що це для компанії перший ринок за межами ЄС.

"Попит також очевидний. Деякі з наших перших користувачів вже розмістили по 5 замовлень і більше кожен", – інформує він.

Авіадоставка, яка доставляє замовлення протягом 1-2 днів, також надзвичайно популярна, додав Авринський.

Нагадаємо:

В липні 2020-го українська платформа для пошуку і доставки медикаментів Liki24.com почала працювати у Варшаві.

В липні 2025 року маркетплейс Liki24.com залучив $9 мільйонів інвестицій у Series A раунді.