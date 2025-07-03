Український маркетплейс для пошуку медикаментів залучив $9 мільйонів інвестицій

Liki24.com, маркетплейс товарів для здоров’я і краси, залучив $9 мільйонів інвестицій у Series A раунді.

Про це повідомила пресслужба Liki24.com.

Інвестиції підуть на розширення в Європі, яка вже генерує 60% доходу компанії.

Раунд підтримали u.ventures, TA Ventures, iClub, N1 Ventures, SID Venture Partners, MA7 Ventures, DniproVC, а також Антон Борзов, перший продуктовий дизайнер WhatsApp.

Інвестиції підуть на запуск у ще кількох європейських країнах та вдосконалення платформи.

З 2021 року Liki24.com активно масштабується та вже працює в дев’яти країнах: Італії, Німеччині, Україні, Румунії, Франції, Австрії, Нідерландах, Бельгії та Іспанії.

Liki24.com заснували у 2017 році Антон Авринський, Дмитро Лятамбур, Сергій Фадєєв, Сергій Клєбанов та Володимир Зубенко.

У пресслужбі стверджують, що Liki24.com користуються понад 2,5 мільйона людей. Щомісяця сайт і додатки відвідують понад 3 мільйони користувачів.

Нагадаємо:

"Ринок прайс-агрегаторів ліків виглядає так: близько 80% – Tabletki.ua, 8-9% – Liki24, 10% – усі інші", – розповідав ЕП співрозмовник на ринку Health Tech.

Попит на антидепресанти у 2024 році зріс на 46% порівняно з 2023 роком, на вітаміни - на 45,5%.