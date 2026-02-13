Лікарня на Одещині ошукала пацієнтів на 3,5 мільйона гривень

На Одещині поліція викрила схему незаконного отримання коштів з пацієнтів за медичну допомогу, яка мала бути безкоштовною, завдавши громадянам та державі майже 3,5 мільйона гривень збитків.

Про це повідомляє Національна поліція України.

Посадовці однієї з лікарень області змушували пацієнтів купувати медичні вироби, вартість яких уже була закладена у фінансування за програмою медичних гарантій, говориться у повідомленні.

Правоохоронці встановили, що під час підготовки до офтальмологічних операцій пацієнтам повідомляли про "необхідність" самостійно придбати штучні кришталики. Насправді ж витратні матеріали, включно з імплантами, мали надаватися безкоштовно за рахунок держави.

Попри це, лікарня подавала звітні документи до Національної служби здоров'я України та отримувала відшкодування за вже оплачені пацієнтами медичні вироби.

У ході розслідування з'ясовано, що вартість одного штучного кришталика могла сягати кількох десятків тисяч гривень. Загалом у результаті реалізації схеми пацієнти змушені були сплатити майже 3,5 млн грн за те, що повинні були отримати безкоштовно.

За зібраними доказами колишньому виконувачу обов'язків генерального директора медичного закладу повідомлено про підозру у зловживанні службовим становищем. Наразі перевіряється можлива причетність інших осіб до цієї схеми.

Санкція статті передбачає до шести років позбавлення волі з забороною обіймати певні посади або займатися відповідною діяльністю строком до трьох років, а також штраф.

Нагадаємо:

Раніше повідомлялося, що на Київщині викрили незаконну схему у лікарні: з пацієнтів брали гроші за лінзи, а лікарня подавала документи, ніби вони видані безкоштовно.

На Тернопільщині правоохоронці викрили схему з лікування неіснуючих пацієнтів – медзаклад неправомірно отримав з бюджету понад 600 тисяч гривень.

У першому півріччі 2025 року держава перевірила понад 4,2 тис. виданих листків непрацездатності та виявила, що 22,8% з них було видано необґрунтовано.

Також повідомлялося, що прокуратура міста Києва скерувала до суду обвинувальний акт відносно посадовця "Київмедспецтранса", через якого автозапчастини для автомобілів швидкої допомоги купувалися за значно завищеними цінами.