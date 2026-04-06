Українські банки наростили доходи: хто найбільше

В Україні 304,27 млрд грн сукупного доходу отримали торік банки-лідери, за рік дохід банків зріс на 14%.

Про це свідчить аналіз Опендатабот.

80% сукупного доходу всіх 60 українських банків сформувала десятка лідерів. Більша частина цих коштів традиційно припадає на 5 державних банків: 67% доходу банківської сфери, або 202,89 млрд грн.

Беззаперечним лідером ринку залишається ПриватБанк — 122,63 млрд грн доходу. Це на 11% більше, ніж роком раніше. Водночас чистий прибуток банку зменшився на 28% — до 29,08 млрд грн. Попри це він все одно залишається найбільш прибутковим банком країни.

Зазначається, що основною причиною падіння прибутку стали податкові витрати: у 2025 році вони 58,88 млрд грн — близько 67% від прибутку до оподаткування. Додаткові податкові зобов'язання виникли після того, як банк припинив визнавати активи, пов'язані з колишніми власниками, і нарахував близько 37,5 млрд грн податку на прибуток.

Другу сходинку рейтингу традиційно посідає державний Ощадбанк. Його дохід у 2025 році становив 41,68 млрд грн — на 13% більше, ніж у рік до того. Прибуток також зріс на 12% і сягнув 16,63 млрд грн.

Найбільш помітний прорив року зробив приватний Універсал банк (monobank). Його дохід зріс у 1,4 раза: до 27,2 млрд грн. Завдяки цьому банк піднявся на третю позицію, випередивши Райффайзен Банк. Крім того, Універсал показав і найбільше зростання прибутку серед банків-лідерів Індексу: у 2,8 раза.

Райффайзен Банк цього року опустився на четверте місце. Його дохід зріс на 8% і склав 23,63 млрд грн. Водночас банк наростив прибуток у 2,5 раза — до 10,74 млрд грн.

П'яту позицію другий рік поспіль займає ПУМБ. Дохід банку зріс на 23% — до 22,6 млрд грн, а прибуток подвоївся і сягнув 8,05 млрд грн.

В Україні за доходами котрий рік поспіль лідирує сфера енергетики — 1,04 трлн грн, що становить 23% від загального обсягу доходів компаній в індексі Опендатабот.