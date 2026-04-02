Росія готує нову відправку нафти танкерами до Куби

Росія планує відправити до Куби друге судно з нафтою і вантаж вже завантажують для доставки.

Про це пишуть росЗМІ з посиланням на слова міністра енергетики РФ, пише Reuters.

Раніше, російський танкер під прапором Росії, який перевозив близько 700 тисяч барелів сирої нафти, пришвартувався в нафтовому терміналі Матансас на Кубі.

Це стало першою значною поставкою нафти на острів приблизно за три місяці.

До цього, адміністрація президента США Дональда Трампа запровадила паливну блокаду Куби, але надала виняток, щоб дозволити цього тижняшню поставку з гуманітарних причин.

У Вашингтоні заявили, що такі рішення ухвалюватимуть у кожному випадку окремо.

Посадовці Куби звернулися по допомогу до Ватикану, в тому числі до Папи Римського Лева XIV, щоб переконати президента США Дональда Трампа зменшити тиск на острів.

Російський танкер "Анатолій Колодкін", якому дозволили доставити нафту на острів Куба, що знаходиться під блокадою зі сторони США, прибув до країни та почав розвантаження нафти.