Куба вирішила вдвічі підняти ціни на пальне на закритих заправках

Ціни на бензин і дизель на заправках Куби в п'ятницю майже подвоїлися, хоча АЗС, відкриті для населення в столиці, здебільшого залишалися закритими на тлі нафтової блокади США, яка задушила постачання й призвела до жорсткого нормування.

Про це повідомляє агентство Reuters.

Міністерство фінансів і цін на початку тижня оголосило, що нову схему ціноутворення представлять у п'ятницю, заявивши, що оновлення потрібне для відображення "фактичних" витрат на імпорт бензину й дизеля.

Оголошення на деяких заправках у Гавані показували ціну $2,00 за літр преміального бензину проти попередніх $1,30. Звичайний бензин подорожчав до $1,80 з $0,95, а дизель — до $2,00 з $1,10.

Однак заправки були закриті, а уряд не повідомив, коли пальне за новими цінами стане доступним.

Водії на Кубі, більшість із яких чотири місяці майже не мали пального або не мали його взагалі, заявили, що їх дратує невизначеність.

Куба не отримувала нафтових поставок відтоді, як російський танкер Anatoly Kolodkin наприкінці березня доставив приблизно 700 тис. барелів — орієнтовно на кілька тижнів для острівної країни з 10 млн жителів. За словами посадовців, це пальне закінчилося на початку травня.

Нагадаємо:

Куба повністю вичерпала запаси дизельного палива і мазуту: Гавана стикається з наймасштабнішими відключеннями електроенергії за десятиліття на тлі паливної блокади США.