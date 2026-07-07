Кріппа повністю викупив найбільший виставковий майданчик Києва

Український бізнесмен Максим Кріппа завершив третю велику концентрацію в нерухомості: він став 100% власником Міжнародного виставкового центру в Києві.

Про це повідомляє Forbes Ukraine.

"Власник київських бізнес-центру "Парус" і готелю "Україна" Максим Кріппа викупив найбільший виставковий майданчик столиці. У 2025-му він придбав 75% Міжнародного виставкового центру, у 2026-му – ще 25%", – говориться у повідомленні.

Максим Кріппа завершив третю велику концентрацію в нерухомості. У березні він став 100% власником Міжнародного виставкового центру в Києві.

Про викуп частки публічно не анонсували. Зміни у структурі власності відображені в аналітичній системі YouControl у березні цього року.

Бізнесмен, якому належать столичні БЦ "Парус" і готель "Україна", викупив 75% ТОВ "МВЦ" у червні 2025-го. Ще 25% він придбав у 2026-му в інвестиційного фонду "Асборн", який належить доньці девелопера Вагіфа Алієва – Марині Дорохіній.

МВЦ – найбільший івент-майданчик в Україні. Він складається із чотирьох павільйонів загальною площею 73 200 кв. м. Земля під центром – 8 га в оренді, за даними КМДА.

Кріппа не розкриває суму угоди. Продаж активу бізнесмен наразі не розглядає, уточнив він у письмовій відповіді.

Аналітичний відділ Forbes Ukraine оцінює купівлю останніх 25% МВЦ у $12–18 млн, всього комплексу – у близько $70–80 млн.

Виторг ТОВ "Міжнародний виставковий центр" у 2025-му впав майже на 20%, до 66,5 млн грн, за даними YouControl. Збиток зріс майже на 77%, до 11 млн грн.

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