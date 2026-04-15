Кріппа об’єднує активи у один холдинг

Український підприємець Максим Кріппа готується до формалізації власної бізнес-екосистеми у вигляді єдиного холдингу під назвою ARS Capital.

Про це повідомляє пресслужба підприємця.

За словами бізнесмена, холдинг фактично вже існує, адже всі ключові активи об'єднані спільною логікою управління.

"Для мене це не про об'єднання заради структури, а зрозумілу логіку розвитку. Кожен із цих активів уже успішно працює, але єдина система управління покращить внутрішні процеси та ефективність управління активами в цілому", – зазначив Кріппа.

Холдинг ARS Capital має об'єднувати різні бізнес-напрями, модель управління базуватиметься на делегуванні операційного управління командам менеджменту, підконтрольних Кріппі.

Його ключові активи охоплюють як нерухомість, так і технологічний та медійний бізнес.

Серед них – кіберспортивна організація Natus Vincere, студія розробки ігор GSC Game World та медіаплатформа і студія трансляцій Maincast, а також компанія з розробки мобільних ігор Burny Games.

Холдинг ARS Capital має об'єднувати різні бізнес-напрями, зокрема девелопмент та нерухомість: БЦ "Парус", готель "Україна", МВЦ, інвестиційний проєкт "Грааль" тощо.

Нагадаємо:

Український бізнесмен Максим Кріппа став співвласником компанії з розробки мобільних ігор Burny Games.

Власник бізнес-центру Парус, готелю "Україна" та кіберспортивної команли NAVI Максим Кріппа став власником 75% частки у Міжнародному виставковому центрі (МВЦ).

Кріппа та група компаній DIM фіналізували угоду про партнерство та співпрацю.