Кріппа став співвласником Burny Games, яка створює мобільні ігри

Віктор Волокіта — 30 березня, 15:16
Український бізнесмен Максим Кріппа став співвласником компанії з розробки мобільних ігор Burny Games.

Про це повідомила пресслужба бізнесмена 30 березня.

Частка Кріппи у компанії та вартість угоди не розголошується.

Повідомляється, що з 2022 року Максим Кріппа підтримував Burny Games як інвестор і стратегічний партнер. А формалізація участі у капіталі стала логічним продовженням цього партнерства.

За словами CEO Burny Games Анатолія Геніса, партнерство дозволить компанії прискорити масштабування та зміцнити позиції на міжнародному ринку.

"Я послідовно розширюю IT і GameDev активи, інвестуючи в різні сегменти індустрії – від великих студій, таких як NAVI та GSC Game World, до мобільного напряму, який сьогодні є одним із найбільш динамічних у світі. Burny Games із перших кроків показала себе як зріла команда з потенціалом до масштабування", – зазначив Максим Кріппа.

Він вважає, що такі партнерства формують нову хвилю українських геймдев-компаній, здатних конкурувати на глобальному рівні.

Burny Games заснована у 2022 році, працює у сегменті мобільних puzzle-ігор і за кілька років виросла до понад 140 співробітників. Компанія охоплює повний цикл розробки ігор, а також розвиває власний напрям паблішингу.

Станом на березень 2026 року загальна кількість завантажень ігор Burny Games перевищила 65 млн. У портфоліо компанії близько десяти проєктів, п'ять із яких стали комерційно успішними.

Окремі продукти компанії демонструють сильні позиції в рейтингах. Зокрема, гра Colorwood Words у 2025 році очолила український App Store, обійшовши Roblox.

Також компанія розвиває партнерські проєкти: у 2025 році Burny Games запустила напрям паблішингу та випустила першу гру у співпраці з португальською Infiniti Games.

Нагадаємо:

Власник бізнес-центру Парус, готелю "Україна" та кіберспортивної команли NAVI Максим Кріппа став власником 75% частки у Міжнародному виставковому центрі (МВЦ).

Кріппа та група компаній DIM фіналізували угоду про партнерство та співпрацю.

